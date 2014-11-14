На переговорах по коалиции уже рассматривают окончательный текст соглашения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Сейчас происходит окончательное согласование текста коалиционного соглашения, сейчас сводится в единый текст документ, вычитывается, и затем будет передан на уровень руководителей политических сил, фракций, которые будут совместно принимать решение относительно даты, места, нужности парафирование - сегодня или в следующий день - указанного соглашения”, - сказал Розенко.

По его словам, есть 5-7 позиций, которые не до конца согласованы и требуют дополнительного принятия.

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“В принципе, по тексту соглашения компромиссы найдены. Серьезных противоречий, которые бы раскалывали пять фракций, которые сегодня работают над текстом соглашения, я лично не вижу”, - добавил представитель БПП.

На вопрос относительно регламента коалиции Розенко ответил, что это сегодня обсуждалось на заседании рабочей группы и “основные моменты регламента согласованы”. В то же время, два вопроса, добавил он, “требуют политических решений”. “Эти вопросы будут обсуждаться еще в составе рабочей группы”, - сказал Розенко.