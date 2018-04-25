Пополнение казны БПП замаскировали под членские взносы от учителей, которые ничего об этом не знают - правозащитники

Активисты проверили источники поступлений в казну БПП и обнаружили, что персональные данные учителей, которые даже не являются членами партии, используют для оформления вкладов.

За последние 2 года вклады от физических лиц в казну БПП составили почти 6 миллионов гривень. Активисты общественного движения "Честно" провели расследование, чтобы выяснить, как финансируется партия президента.

Как говорится в материале на Украинской правде, деньги заводились через персональные данные бюджетников, а сами маскировали под пожертвования членские взносы. Представители "Честно" отправились на Ровенщину и Харьковщину. В этих регионах проживает более две трети доноров всей БПП, значительная часть из которых – педагоги.

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Учителя, с которыми пообщались активисты, рассказали, что давали штабам БПП свои персональные данные для членства в территориальных и участковых избирательных комиссиях. Выяснилось, что без их ведома их включили в партию и оформили взносы от них.

"От услышанного одна из учительниц даже расплакалась", - говорится в материале. Впрочем, многие учителя отказались говорить под запись.

Отмечается, что в партии БПП "Солидарность" заинтересовались результатами расследования "Честно" и пообещали провести служебную проверку.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на август прошлого года Национальная полиция Украины возбудила 14 уголовных производств и привлекла 70 лиц к административной ответственности за нарушение порядка финансирования политических партий.