Генсека Совета Европы ужасает возможность исключения России из организации

По словам генсека СЕ Ягланда, ЕСПЧ является одним из органов, который влияет на ситуацию в РФ, поэтому она должна оставаться в Совете Европы.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность возможностью исключения России из Совета Европы из-за неуплаты обязательных финансовых взносов, что предусмотрено регламентом организации.

Об этом он заявил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

«Я действительно хочу, чтобы Россия осталась в организации, но добиваюсь, чтобы она соблюдала правила нашей организации, поскольку мы можем исключать государства-члены только в рамках Комитета министров, который является высшим органом Совета Европы», - сказал Ягланд.

Он отметил, что, согласно регламенту организации, «в случае отсутствия взносов в течение двух лет, мы должны принимать меры (в отношении страны - УНИАН). Это действующая норма, действуют правила, и я работаю в соответствии с этими правилами».

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«Что касается других обязательств России перед Советом Европы, могу сказать следующее: Россия относится к той же категории, как и любая другая страна-член. То есть любой гражданин РФ может вносить свои жалобы в Европейский суд по правам человека и заявлять о несоблюдении тех или иных норм, а Комитет министров несет коллективную ответственность за исполнение постановлений ЕСПЧ», - отметил генсек Совета Европы.

Ягланд подчеркнул, что, пока страна находится в составе организации и пока Комитет министров Совета Европы не принял меры относительно пребывания в организации для этой страны, она несет обязательства относительно «благосостояния и благополучия своих граждан».

«Мы работаем не в интересах стран, а граждан... меня ужасает то, что РФ может выпасть из сферы действия Европейской конвенции (по правам человека - УНИАН). ЕСПЧ является одним из органов, который влияет на ситуацию в РФ, вот почему я считаю необходимым, чтобы пребывание страны (в Совете Европы - УНИАН) продолжалось», - добавил он.

Вместе с тем, как отметил генсек Совета Европы, «мы не можем говорить о наличии финансового давления на эту организацию... РФ должна платить свой взнос, и мы должны искать решение с тем, чтобы вместе обеспечить гарантии соблюдения прав человека в этой стране (РФ - УНИАН), и в Азербайджане, и в Швеции, и в Великобритании, это наш мандат, и я буду соблюдать действующие правила».