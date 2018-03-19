Генсек Совета Европы вторым из западных лидеров поздравил Путина с победой на выборах

Ранее поздравление российскому лидеру направил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Все остальные лидеры Запада воздерживаются от поздравлений.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд стал вторым из западных лидеров, поздравивших Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее поздравительное письмо обнародовал сегодня Совет Европы.

Генсек Совета Европы выразил надежду, что новый мандат Путина на пребывание на посту президента будет периодом мира и процветания для россиян.

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«В Совете Европы мы надеемся, что ваш новый мандат будет периодом мира и процветания для российского народа. Россия является важным членом нашей организации. Я надеюсь, что в ближайшие годы вашего президентства ваша страна будет активно участвовать во всей деятельности Совета Европы, соблюдая общие стандарты прав человека, демократии и верховенства права в пользу всему российскому народу», - подчеркнул Ягланд.

По его словам, «в этот особенно сложный для Европы период наш общий долг - работать вместе для консолидации и усиления нашего общего европейского законодательного пространства и пространства прав человека от Лиссабона до Владивостока».

Ранее стало известно, что поздравление Путину направил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Все остальные лидеры Запада, а также США, воздерживаются от поздравлений.