Тука о президентской инициативе лишать крымчан гражданства: это совсем нецелесообразно

Глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прокомментировал инициативу президента.

Законодательная инициатива о лишении крымчан украинского гражданства не будет способствовать деоккупации Крыма.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "112 Украина", передает «Гордон».

Читайте такжеТука рассказал, сколько уже идентифицировали кадровых военных РФ, которые захватывали Крым

"Если речь идет именно о тех людях, которые занимаются организацией избирательного процесса на оккупированной территории, то это, возможно, и уместно. А тех людей, которые непосредственно принимают участие в избирательном процессе… Я считаю, что это преждевременно, возможно, даже совсем нецелесообразно. Мы делаем заложниками ситуации многочисленную армию крымчан. И это не будет, с моей точки зрения, благоприятствовать дальнейшей деоккупации и реинтеграции", – заявил Тука.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект № 8297 «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно совершенствования отдельных положений», которым предлагается лишать украинского гражданства за участие в «выборах» в оккупированном Россией Крыму.

Согласно проекту закона, основанием для потери гражданства является "использование совершеннолетним лицом, получившим гражданство Украины, избирательного или иного права, которые ему предоставляет иностранное гражданство, или выполнение обязанностей, которые на него возлагает иностранное гражданство, что может подтверждаться данными публичных реестров государственных органов, органов местного самоуправления иностранных государств, информации, размещенной на официальных сайтах, в официальных печатных изданиях государственными органами, органами местного самоуправления иностранных государств, и/или документов, предоставленных такими органами, использование совершеннолетним лицом, получившим гражданство Украины, паспортного документа иностранного государства на территории Украины, при выезде из Украины, въезде в Украину, что зафиксировано должностным или служебным лицом Государственной пограничной службы Украины или другого государственного органа Украины".