Порошенко предлагает лишать украинского гражданства за участие в "выборах" в оккупированном Крыму

Такой законопроект президента Украины зарегистрирован в Верховной Раде 19 апреля.

В Раде зарегистрирован президентский законопроект № 8297, который предусматривает лишение украинского гражданства за участие в голосовании во время так называемых "выборов" на территории аннексированного Крыма.

Законопроект опубликован на сайте парламента, передает "112 Украина". Согласно ему, получение российского паспорта жителем Крыма вследствие аннексии полуострова - это не добровольное получение украинцем другого гражданства. Но если житель Крыма принял участие в голосовании на так называемых "выборах", которые проводила Российская Федерация на территории Крыма - считается, что украинец приобрел другое гражданство добровольно.

Кроме того, участие в таких выборах - это основание для лишения украинского гражданства. Такая норма касается всех граждан Украины, которые воспользовались избирательным или иным правом, предоставленным другим гражданством.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада признала "выборы" президента РФ в оккупированном Крыму нелегитимными.

Верховная Рада призвала международное сообщество применять дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции (ограничения) - против лиц, причастных к организации и проведению незаконного голосования во время выборов президента РФ во временно оккупированных Крыму и Севастополе, а также причастных к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины.