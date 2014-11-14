Под Донецком силы АТО уничтожили несколько передовых позиций боевиков - ИС

Об этом сообщает руководитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.

После чего противник начал массированный обстрел из тяжёлого пехотного вооружения позиций украинских войск в данных районах.

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"К левому флангу Дебальцевского плацдарама (район Чернухино), после неудачного штурма, противник подтянул свежие формирования. Из районов Стаханова и Алчевска перекинута бронетехника (до 6 танков и до 10 других боевых бронированных машин)", - пишет Тымчук.

По его словам, в районе н.п.Еленовка российско-террористические войска продолжают оборудовать район сосредоточения. Разбит базовый лагерь, проводятся инженерные работы.