Под Донецком силы АТО уничтожили несколько передовых позиций боевиков - ИС
В результате действий украинских войск уничтожена одна передовая позиция противника в районе Спартака и одна - между н.п.Пески и Красногоровка.
Об этом сообщает руководитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.
После чего противник начал массированный обстрел из тяжёлого пехотного вооружения позиций украинских войск в данных районах.
Читайте такжеЗа сутки в боях с боевиками ранены шестеро украинских военных
"К левому флангу Дебальцевского плацдарама (район Чернухино), после неудачного штурма, противник подтянул свежие формирования. Из районов Стаханова и Алчевска перекинута бронетехника (до 6 танков и до 10 других боевых бронированных машин)", - пишет Тымчук.
По его словам, в районе н.п.Еленовка российско-террористические войска продолжают оборудовать район сосредоточения. Разбит базовый лагерь, проводятся инженерные работы.