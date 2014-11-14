За сутки боевики полсотни раз обстреляли украинских военных

Об этом сообщает «Информационное Сопротивление».

Наиболее напряженная обстановка - на Луганском, Донецком и Дебальцевском направлениях (18, 17 и 11 обстрелов соответственно).

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"Российские оккупанты и незаконные вооруженные формирования наносили огневые удары по позициям украинских войск и гражданским объектам в районе н.п. Станица Луганская - 7 раз, Пески - 5, Крымское - 4, Красногоровка, Никишино, Чернухино - по 3 обстрела", - говорится в сообщении.