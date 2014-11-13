Нацгвардейцы получили модернизированные танки

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, на вооружении украинских нацгвардейцев есть 10 модернизированных танков Т-64. Переговоры с концерном Укроборонпромом, в который входит производитель - харьковский завод имени Малышева - начались полтора месяца назад.

В сети распространяется информация об отказе Украины от контракта с Конго о поставке подобных этим модернизированных танков и десятки заказных иностранцами машин будут воевать на востоке Украины. О том, разорвала ли Украина контракт - концерн Укроборонпром не отвечает. Частично информацию удалось подтвердить на заводе Малышева и в Национальной гвардии.

Читайте такжеНацгвардия получила партию бронированных автомобилей Spartan-apsЕсли информация о расторжении контракта подтвердится, Украине за невыполнение условий придется оплатить партнерам "неустойку". Поскольку официально в стране войны нет,то и списать невыполнение обязательств на форс-мажорные обстоятельства юридически нельзя.

Как сообщал УНИАН, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что подразделения Нацгвардии в ближайшие дни получат новые виды оружия.