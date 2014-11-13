Нацгвардейцы получили модернизированные танки
Бойцы Нацгвардии получили модернизированные танки. Т-64 "Булат" дополнительно оснащен усиленной броней башни и бортов, имеет пушку 125 миллиметра и два пулемета.
Об этом сообщает ТСН.
Как отмечается, на вооружении украинских нацгвардейцев есть 10 модернизированных танков Т-64. Переговоры с концерном Укроборонпромом, в который входит производитель - харьковский завод имени Малышева - начались полтора месяца назад.
В сети распространяется информация об отказе Украины от контракта с Конго о поставке подобных этим модернизированных танков и десятки заказных иностранцами машин будут воевать на востоке Украины. О том, разорвала ли Украина контракт - концерн Укроборонпром не отвечает. Частично информацию удалось подтвердить на заводе Малышева и в Национальной гвардии.
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Как сообщал УНИАН, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что подразделения Нацгвардии в ближайшие дни получат новые виды оружия.