"Невыгодны для Украины": эксперт рассказал о последствиях досрочных выборов
Досрочные выборы невыгодны для Украины.
Такое мнение президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар высказал во время чата в "Главреде".
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Он напомнил, что о досрочных парламентских выборах в Украине речь идет, как минимум, год. "Вероятно, что сценарий досрочных выборов в парламент вписывается в другой сценарий – дополнительной хаотизации Украины", – считает Гончар.
По его мнению, досрочные выборы не дадут новое качество парламента. А отставка Гройсмана может быть своеобразным громоотводом, но не приведет к появлению нового качества исполнительной власти с заменой одной премьерской фигуры на другую.
"Мы уже это прошли в 2015 году. Последствия досрочных выборов, если все-таки они состоятся, не принесут полного краха для нынешнего правящей группировки БПП, но и не приведут к тотальному успеху оппозиции. Они просто отобразят реалии политической войны "всех против всех". В такой парламент попадет "всякой твари по паре", – резюмировал эксперт.
Как сообщал УНИАН, эксперт рассказал, сколько украинского газа Россия украла после аннексии Крыма.