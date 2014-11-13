Сын Януковича рассказал о напряженном графике отца в России

Об этом он рассказал в письменном интервью Новой газете.

Также Александр Янукович заявил, что беглый президент "крайне озабочен происходящим в Украине и на Донбассе".

Кроме того, Янукович-младший отрицает, что получил российское гражданство.

Читайте такжеИз-за ошибки с языком Януковичу и К° придется ждать решения суда до 2018 года - СМИ"Нет, я не получал российское гражданство. Некоторое время назад я как гражданин Украины получил разрешение на работу в России в своей компании", - заявил он.

По его словам, он хочет вернуться в Украину.