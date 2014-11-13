Сын Януковича рассказал о напряженном графике отца в России
15:15, 13 ноября 2014Политика
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Сын Виктора Януковича Александр сообщил, что "по-прежнему" редко видится с отцом, поскольку у того "плотный график рабочих встреч".
Янукович-младший ведет бизнес в России / Facebook
Об этом он рассказал в письменном интервью Новой газете.
Также Александр Янукович заявил, что беглый президент "крайне озабочен происходящим в Украине и на Донбассе".
Кроме того, Янукович-младший отрицает, что получил российское гражданство.
Читайте такжеИз-за ошибки с языком Януковичу и К° придется ждать решения суда до 2018 года - СМИ"Нет, я не получал российское гражданство. Некоторое время назад я как гражданин Украины получил разрешение на работу в России в своей компании", - заявил он.
По его словам, он хочет вернуться в Украину.
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