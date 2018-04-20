До сих пор не было конкретных предложений по переговорам о деоккупации Крыма – комитет ассоциации

Комитет осуждает проведение так называемых выборов президента РФ в оккупированном Крыму 18 марта.

Парламентский комитет ассоциации Украина-Европейский Союз заявляет, что разочарован отсутствием конкретных предложений о начале международного переговорного формата по деоккупации аннексированного Россией Крыма.

Об этом говорится в заявлении и рекомендациях по итогам Седьмого заседания парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, который 18-19 апреля заседал в Страсбурге.

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Парламентский комитет ассоциации «выражает разочарование тем фактом, что после четырех лет незаконной аннексии Крыма и города Севастополя со стороны Российской Федерации, никакие конкретные предложения по международному формату по переговорам с целью деоккупации полуострова (в соответствии с резолюцией Европейского парламента от 16 марта 2017 года) не обсуждаются на международных форумах».

В то же время украинские и европейские парламентарии «решительно осуждают незаконные действия оккупационных властей, направленные на организацию так называемых «президентских выборов» на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и в городе Севастополь».

Как сообщал УНИАН, 13 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международная группа друзей Украины по деоккупации Крыма фактически уже создана. Климкин отметил, что, кроме неправительственных организаций, необходимо в нее привлечь страны «Большой семерки», Европейского Союза, Верховного комиссара ООН по правам человека, Совета Европы.