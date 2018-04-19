Украина напомнила о незаконности намерений крымской «власти» отдать Тузлу России

Оккупационная администрация Крыма объявила о намерении передать остров Тузла в собственность РФ 17 апреля.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины прокомментировало намерения оккупационной власти Крыма передать в федеральную собственность РФ остров Тузла, указав на незаконность таких действий.

Как отмечается на сайте ведомства, 17 апреля оккупационной администрацией полуострова было объявлено о намерении передать в федеральную собственность РФ территории острова Тузла площадью 6530 кв. м

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«Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) подчеркивает незаконность таких действий оккупационной власти, которые противоречат Конституции и законам Украины, а также международному праву, поскольку по всем международным нормам и документам Крым остается неотъемлемой частью Украины. Тогда как, статьей 73 Конституции Украины предусмотрено, что исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины», - указано в заявлении министерства.

Ведомство также осудило незаконные действия государства-агрессора и призвало мировое сообщество не признавать факт передачи части о. Тузла в собственность РФ, «с целью недопущения дальнейшего пренебрежения положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства и основополагающих принципов международного права».

Справка УНИАН. Тузла – песчаный остров площадью 3,5 кв. км (длина острова – 6,5 км, ширина – около 500 метров) в Керченском проливе между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке. В 2003 году стал причиной инициированного Россией территориального спора с Украиной.

Остров образовался из остатков Тузлинской косы, продолжения Таманского полуострова, размытой во время сильного шторма в 1925 году. В 1941 году советская власть включила остров в состав Крымской АССР, которая уже под названием Крымской области 19 февраля 1954 года была передана в состав Украинской ССР.

В октябре 2003 года состоялся территориальный спор относительно права собственности на остров между Украиной и Россией. Российские власти утверждали, что он является частью косы, которая относится к континентальной России, а в состав Украины в 1954 году якобы была передана только континентальная часть Крымского полуострова.

1 октября 2015 года остров был соединен с материковой Россией рабочим мостом РМ1, что стало частью технологического моста через Керченский пролив.