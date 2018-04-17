Порошенко делает на вопросе церкви шоу - Ляшко

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил журналистам, что Петр Порошенко пиарится на религиозной тематике.

Председатель Радикальной партии Олег Ляшко покинул встречу президента с лидерами парламентских фракций, заявив, что Петр Порошенко делает на вопросе церкви шоу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко заявил журналистам возле Администрации главы государства.

«Президент Порошенко делает на вопросе церкви шоу. Мы считаем, что вопрос независимости украинской церкви не может быть предметом шоу, предвыборной кампании президента Порошенко», - отметил Ляшко.

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При этом он добавил, что вчера общался с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриархом Киевским и всей Руси-Украины Филаретом и заявил, что его фракция поддержит обращение парламента к вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении Украинской церкви автокефалии.

«Мы, безусловно, это поддержим, поскольку независимая украинская церковь - это один из краеугольных камней украинской государственности», - подчеркнул Ляшко.

Как сообщал УНИАН, Украина будет просить Вселенского патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с главами парламентских фракций, сообщив, что имел встречу с Патриархом Вселенским Варфоломеем, а также с членами Синода.