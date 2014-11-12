СНБО назвала самой горячей точкой в зоне АТО блокпост возле села Крымское

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«На Первомайском направлении из «Градов» и минометов боевики 5 раз обстреляли блокпост и опорный пункт военных у села Крымское. Сейчас это самая горячая точка в зоне АТО», - отметил он.

Ранее сообщалось, что бойцы АТО попали в засаду боевиков во время патрулирования в населенном пункте Станично-Луганское, но потерь нет.