СНБО назвала самой горячей точкой в зоне АТО блокпост возле села Крымское
13:57, 12 ноября 2014Политика
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Боевики пять раз из «Градов» и минометов обстреляли опорный пункт сил Антитеррористической операции у села Крымское, сейчас это самая горячая точка зоны АТО.
Боевики 5 раз обстреляли блокпост / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«На Первомайском направлении из «Градов» и минометов боевики 5 раз обстреляли блокпост и опорный пункт военных у села Крымское. Сейчас это самая горячая точка в зоне АТО», - отметил он.
Ранее сообщалось, что бойцы АТО попали в засаду боевиков во время патрулирования в населенном пункте Станично-Луганское, но потерь нет.
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