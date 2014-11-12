Бойцы АТО попали в засаду на Луганщине
13:46, 12 ноября 2014Политика
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Бойцы АТО попали в засаду боевиков во время патрулирования в населенном пункте Станично-Луганское, потерь нет.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.
«В 17.25 11 ноября совместный наряд в составе пограничников и военнослужащих ВСУ во время патрулирования в н.п. Станично-Луганское в районе центральной районной больницы попал в засаду и принял бой. Потерь среди украинских силовиков нет», - говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики наращивают технику возле Еленовки и Докучаевска под Мариуполем«Боевики были вынуждены отступить. Принимаются меры по зачистке данного района от террористов», - добавили в Госпогранслужбе.
Как сообщал УНИАН, утром боевики обстреляли блокпост сил АТО в северо-западном направлении от Мариуполя. Один пограничник был ранен.
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