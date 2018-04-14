Спецоперация США в Сирии: как в Украине отреагировали на ракетные удары

СНБО, МИД и некоторые украинские депутаты поддержали совместную операцию США, Великобритании и Франции в Сирии.

Украинские политики заявили, что это адекватный ответ на применение химического оружия режимом Башара Асада в Сирии.

В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов назвал военные удары США и союзников по объектам в Сирии профессиональной и адекватной реакцией в ответ на применение химического оружия войсками Башара Асада.

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В "Твиттере" Турчинов написал, что американские военные и их союзники, нанеся точечные удары по сирийским военным объектам, "продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада".

Также Турчинов отметил, что агрессивные заявления и предупреждения Кремля не смогли остановить справедливого наказания для режима Асада.

В Министерстве иностранных дел (МИД) также выразили солидарность с США, Францией и Великобританией по Сирии. Там отметили, что Украина поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

"Обращает на себя также внимание целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в Совете Безопасности ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН", - говорится в заявлении ведомства.

Действия США и союзников также поддержали депутат Ирина Фриз и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Поддерживаю совместную операцию США, Великобритании и Франции в Сирии. Решительный военный ответ - единственный путь борьбы с нарушениями международного права и Международной конвенции о запрете использования химического оружия. Каждый, кто выбрал для себя путь нарушения цивилизованного сосуществования, демократического развития и уважения прав и свобод человека, должен осознавать свое необратимо наказание", - написала Фриз на своей странице в соцсети.

В свою очередь Яценюк подчеркнул, что удар США "является правильным ответом на преступления против невинных людей". Также политик отметил, что "это - также четкий сигнал президенту Путину, который готовится к своей кровавой инаугурации".