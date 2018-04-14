Жители Дамаска вышли с протестами после ракетных ударов (фоторепортаж)

После ракетной атаки жители Дамаска устроили стихийный митинг в поддержку президента Башара Асада.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили больше 100 ракет по объектам в Сирии, связанными с химическим оружием.

Это стало ответом на химическую атаку в городе Дума в начале апреля, жертвам которой стали десятки мирных жителей, сообщает Дождь.

После ракетной атаки жители Дамаска устроили стихийный митинг в поддержку президента Башара Асада. Люди размахивают флагами и выкрикивают лозунги.

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Обстановка в Дамаске и других регионах Сирии спокойная, доложил российский Генштаб.

Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. Такие действия союзники предприняли после того, как армия Башара Асада в очередной раз применила химическое оружие, в результате которого погибли гражданские лица.

В поддержку действий союзников уже выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского Совета Дональд Туск и другие мировые политики.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжать осуществлять меры против режима Асада в случае появления новых химических атак против гражданских лиц. В свою очередь Россия инициировала созыв Совета безопасности ООН для обсуждения сирийского вопроса.