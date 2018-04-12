Скандальная экс-чиновница ГМС Пимахова получила почти 138 тысяч гривень зарплаты

Такая информация содержится в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Дина Пимахова, которая в конце марта подала заявление на увольнение с должности первого заместителя председателя Государственной миграционной службы (ГМС), в апреле получила 137 714 грн заработной платы.

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Такая информация содержится в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает радио Свобода.

21 марта после заседания правительства вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Пимахову уволили, согласно заявлению «по собственному желанию». Согласно законодательству Украины, решение об увольнении первого заместителя председателя ГМС принимается Кабинетом министров.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2017 года в ГМС заявили, что «агент НАБУ» пытался дать взятку первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой, «предлагая большие суммы». В НАБУ заявили, что «чиновник ГМС сама неоднократно озвучивала требование относительно получения «поощрения» в сумме $30 тыс. – сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии – за предоставление вида на жительство на территории Украины». Пимахова отрицала обвинения в свой адрес.

Позже в НАБУ заявили, что проводили спецоперацию в ГМС по выявлению участников организованной преступной группировки и что ее сорвали сотрудники СБУ и ГПУ.

В январе НАБУ провело обыски у Пимаховой. Как тогда заявило НАБУ, в уголовном производстве «по факту принятия предложения, а также получения неправомерной выгоды должностным лицом ГМС».

Следователи НАБУ заявляли, что организованная группа лиц, (в состав которой, вероятно, входили служебные лица Государственной миграционной службы) с привлечением руководителей и сотрудников главного управления ГМС в Киеве, ввела схему легализации иностранных граждан на территории Украины, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока. Детективы заявляли, что за денежное вознаграждение выдавались виды на жительство, а также украинское гражданство оформлялось с использованием поддельных документов с последующей выдачей паспортов граждан Украины.