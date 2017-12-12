Чиновница ГМС, которую "провоцировал на взятку" агент НАБУ, живет в квартире за 3 миллиона гривен (видео)

Заместитель председателя ГМС Дина Пимахова, которой «пытался дать взятку» спецагент НАБУ проживает в «маминой» квартире за 3 миллиона грн и ездит на «бабушкиной» Тойоте.

Об этом говорится в журналистском расследовании «Наших денег».

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Журналисты выяснили, что в 2007 году Пимахова переехала в Киев и приобрела в кредит однокомнатную квартиру в обычной многоэтажке, деньги за которую планировала отдать в 2029 году. Однако сейчас заместитель председателя ГМС проживает в одной из столичных новостроек, цены за квартиры в которой в среднем 3-4 миллиона гривен. Однако квартира принадлежит не ей, а матери Пимаховой, которая работает директором одного из детских садов в Запорожской области.

«Это мамина квартира. Она приобретена в 2012 году за счет... То есть она в собственности мамы с 2012 года. Все», - рассказала журналистам Пимахова.

Также отмечается, что заместитель председателя ДМС ездит на автомобиле Порше, который не отражен в декларации чиновницы.

Напомним, 29 ноября в ДМС сообщили о задержании агента НАБУ во время попытки дать взятку замглавы ведомства Дини Пімаховій. Во время попытки передать первую часть взятки в размере 15 тысяч долларов США, агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ.

Впоследствии НАБУ обнародовали видео на котором чиновница обещает за 30 тысяч долларов незаконно оформить гражданство иностранцу.