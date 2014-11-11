Россия заявила, что отправит на Донбасс седьмой "гуманитарный конвой" к концу недели

МЧС России планирует сформировать очередную колонну с так называемой "гуманитарной помощью" для Донбасса к концу текущей недели.

Об этом замглавы МЧС РФ Владимир Степанов, сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем совместно с федеральными органами исполнительной власти сбор гуманитарной помощи. Как только она будет собрана в необходимом количестве, мы сразу сформируем колонну. Скорее всего, к концу этой недели", - сказал он.

Напомним, это уже седьмая колонна с так называемой "гуманитарной помощью" из России.

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Справка УНИАН. Первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власти России направили в одностороннем порядке. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками.

24 августа в Министерстве обороны Украины заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование украинских стратегических предприятий.

Второй российский "гуманитарный конвой" въехал на территорию Украины, оккупированную российской армией и пророссийскими террористами, 13 сентября.

На следующий день пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил, что второй российский «гуманитарный конвой» из 216 машин уже покинул территорию Украины через пункт пропуска "Изварино" Луганской области.

МИД Украины потребовал от России прекратить провокации с так называемыми «гуманитарными конвоями».

Последний "гуманитарный конвой" также завез разнообразное оборудование для обустройства полигона непосредственно на оккупированных территориях и тренажеры для обучения боевиков специальностям в различных военных областях.