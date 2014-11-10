ЦИК назвала официально избранными 421 народного депутата

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие протоколы об итогах голосования в одномандатных избирательных округах на основании протоколов ОИК, было подписано на сегодняшнем заседании.

Таким образом, признаны избранными: в Винницкой области в ОВО номер 16 - самовыдвиженца Юрия Македона, а в Черкасской области в ОВО номер 198 - самовисувпнця Сергея Рудыка.

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Таким образом, ЦИК признала избранными 196 из 198 мажоритарщиков. Комиссия ожидает протоколы ОИК номер 38 и 63, где должен состояться повторный подсчет голосов соответственно на 123 и 225 участках. В свою очередь, председатель ЦИК Михаил Охендовский подчеркнул, что избирательный процесс в этих округах должен завершиться в течение 15 дней.

Как сообщал УНИАН, ранее ЦИК объявила официальные результаты выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе, назвав фамилии 225 народных депутатов, которые были избраны по партийным спискам.