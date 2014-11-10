ЦИК объявила официальные результаты выборов по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ЦИК Михаил Охендовский в начале заседания, объявил, какие партии преодолели 5% барьер и какое количество мандатов получат в парламенте. Согласно протокола ЦИК об установлении результатов внеочередных выборов народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе, в парламент проходит 6 политических партий: Читайте такжеЦИК признала избранными 187 мажоритарщиков со 198 "Народный Фронт" - 22,14% голосов избирателей (64 депутатских мандата), "Блок Петра Порошенко" - 21,81% голосов избирателей (63 депутатских мандата), "Объединение "Самопомич" - 10,97% голосов избирателей (32 депутатских мандата), "Оппозиционный блок" - 9,43% голосов избирателей (27 депутатских мандатов), Радикальная Партия Олега Ляшко - 7,44% голосов избирателей (22 депутатских мандата), "Батькивщина" - 5,68% голосов избирателей (17 депутатских мандатов).

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