ЦИК объявила официальные результаты выборов по партийным спискам
Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ЦИК Михаил Охендовский в начале заседания, объявил, какие партии преодолели 5% барьер и какое количество мандатов получат в парламенте.
Согласно протокола ЦИК об установлении результатов внеочередных выборов народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе, в парламент проходит 6 политических партий:
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"Народный Фронт" - 22,14% голосов избирателей (64 депутатских мандата),
"Блок Петра Порошенко" - 21,81% голосов избирателей (63 депутатских мандата),
"Объединение "Самопомич" - 10,97% голосов избирателей (32 депутатских мандата),
"Оппозиционный блок" - 9,43% голосов избирателей (27 депутатских мандатов),
Радикальная Партия Олега Ляшко - 7,44% голосов избирателей (22 депутатских мандата),
"Батькивщина" - 5,68% голосов избирателей (17 депутатских мандатов).