ЦИК отказался признать невозможным установление результатов выборов на округе №30

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания лишь 5 членов ЦИК поддержали ее предложение.

В частности, постановлением предлагалось признать невозможность установления достоверных итогов голосования и результатов внеочередных выборов народных депутатов в ОИО № 30 в установленный законом срок, а также обратиться к МВД по ускорению досудебного следствия в уголовном производстве по факту подделки членами 5 УИК округа № 30 протоколов о подсчете голосов.

Читайте такжеВ ЦИК попытаются успеть до полуночи объявить результаты выборовКак сообщал УНИАН, ЦИК приняла решение о обязательства окружных избирательных комиссий на 5-ти участках округа № 30 провести повторный подсчет голосов избирателей.

Министерство внутренних дел открыло два уголовных производства по фактам подделки результатов голосования на парламентских выборах.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Открыто два производства по прямой подделке результатов голосования, это грубейшие нарушения на выборах, когда члены комиссии или отдельные лица, злоумышленники, вместо того, чтобы зафиксировать в протоколах избирательных комиссий реальное волеизъявление граждан, перерабатывают полностью результаты голосования и создают сфальсифицированный документ», - сказал он.

Читайте такжеЦИК осталось рассмотреть результаты голосования по еще пятерым мажоритарщикам«Нами зафиксированы такие действия в 21-м избирательном участке, в 2-х одномандатных избирательных округах - это округ №50 и в 30-м избирательном округе. Всего 21 комиссия и из них 5 поддельных протоколов в 30-м избирательном округе и 16 протоколов в 50-м избирательном округе», - заявил Геращенко.

По его словам, начато уголовные производства в связи с препятствованием в осуществлении избирательного права граждан, подделкой документов, по результатам которых лица, совершившие это преступление, могут получить от 7 до 10 лет лишения свободы.