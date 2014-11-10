Радио Киселева планирует промывать мозги крымчанам по восемь часов в день

Радиостанция входит в одноименное государственное предприятие "Россия сегодня", представленное информационным агентством "РИА-новости", телеканалом Russia today и сетью международных мультимедийных пресс-центров, сообщают События Крыма.

Как сообщили в крымском региональном подразделении, эфир радио "Россия сегодня" будет состоять из "программ известных крымскому слушателю радиоведущих, новостей региона, проектов о жизни Крыма", а также контента российского международного радио Sputnik.

Читайте такжеБритания угрожает Russia Today отобрать лицензию из-за лжи о событиях в Украине"Аудитория Sputnik – это миллиарды людей по всему миру, которых, я уверен, раздражает та навязчивая мейнстрим-пропаганда, которая заполняет сейчас радиоволны, газеты, телевидение во многих странах и вносит раздор, наглым образом реально попирая международное право, попирая смысл, попирая правду и реальные факты. Люди ищут альтернативную точку зрения, и мы ее предлагаем, распространяя радиосигнал Sputnik по всему миру. Запрос есть", – считает генеральный директор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

На данный момент вещание радио "Россия сегодня" в Крыму составляет более четырех часов в день, в планах – переход на восьмичасовой формат, а также создание собственного интернет-ресурса и открытие мультимедийного пресс-центра в Симферополе.