Le Figaro: Си Цзиньпин и Путин едины в своем неприятии Запада

В статье Патрика Сен-Поля под названием «Си Цзиньпин и Путин едины в своем неприятии Запада», опубликованной во французской газете Le Figaro, пишется о том, что президенты Китая и России образовали шоковый тандем на саммите АТЭС.

Кузя, амурский тигр из Сибири, которого Владимир Путин вернул в естественную среду обитания, по-прежнему бродит где-то в степях Монголии. Но главный представитель семейства кошачьих из России заинтересовал КНР, как только пересек реку Амур. И Пекин продолжает за ним следить. Хотя большая часть мирового сообщества не доверяет Путину из-за украинского конфликта, в Китае им восхищаются, и все, что его окружает, вызывает большой интерес. В воскресенье он прибыл в Пекин на саммит АТЭС, форум Азиатско-Тихоокеанского региона, образовав шоковый дуэт с китайским президентом.

Это уже десятая встреча президента России с лидером Китая после того как последний занял свой пост в начале 2013 г. Это намного больше, чем с другими главами государств. Со своей стороны, Си Цзиньпин в прошлом году выбрал Москву для первой зарубежной поездки в качестве президента. И в 2014 г. Россия снова удостоилась чести быть первой страной, в которую он поехал. Его отношения с российским лидером являются приоритетными. «Я чувствую, что мы всегда по-дружески относимся друг к другу, полностью с открытым сердцем, – сказал Си Цзиньпин Путину во время одной из встреч, – у нас похожие характеры».

Солидарны перед критикой

Биографии, посвященные «Великому Путину», как его называют в Китае, стали там бестселлерами. По данным исследовательского центра Pew, Китайская Народная Республика является одной из тех немногих стран, где поддержка России увеличилась с 47 до 66% после начала противостояний между Москвой и Западом из-за украинского конфликта. Опрос, проведенный Touch Today, информационным сайтом, который принадлежит группе Tencent, показал, что популярность Путина в Китае взлетела до 92% после аннексии Крыма в марте. «Путин – это впечатляющая личность, как человек, как лидер, – подчеркнул Чжао Хуашэн, эксперт по китайско-российским отношениям в Фуданьском университете в Шанхае, – он защищает интересы России. Китайцев это привлекает».

Как и Путин, Си Цзиньпин является приверженцем культа личности и культивирует авторитаризм, чтобы править железной рукой

Возможно, китайцев обнадеживает то, что «дядюшка Си», «великий Си» – не единственный лидер крупной державы, которая беспокоит мир. Как и Путин, он является приверженцем культа личности и культивирует авторитаризм, чтобы править железной рукой. Оба поддерживают чувство ностальгии по былому «величию» своего народа, чтобы возродить его. Они едины в своем неприятии западных ценностей, которые превозносят демократию, свободы и уважение прав человека, и опираются друг на друга, когда мир критикует их, протестуя против нарушений, спровоцированных их амбициями.

Китай и Россия сблизились до такой степени, что разрыв между Москвой и западными странами еще больше увеличился. Присоединив Крым, поддерживая сепаратистов в Украине, подавляя «пропаганду» гомосексуализма и преследуя своих оппонентов, режим Путина возмутил Соединенные Штаты и страны Европейского Союза, но не Китай. Пекин, который Запад регулярно обвиняет в нарушениях прав человека, со своей стороны, плохо ладит с соседями из-за своих морских амбиций. Китай снова жестко раскритиковали за то, что он принял новые законы, не позволяющие с самого начала любому кандидату от оппозиции Гонконга участвовать в выборах в 2017 году.