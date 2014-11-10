Минюст начал люстрационную проверку своих сотрудников

Об этом сообщил заместитель министра юстиции – руководитель аппарата Игорь Алексеев.

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"Сегодня министр юстиции подписал приказ о проведении проверки всего аппарата Министерства юстиции", - сказал он.

При этом Алексеев отметил, что проверка будет касаться и руководства территориальных органов Минюста.