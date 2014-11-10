Кабмин разрабатывает план имплементации Соглашения об ассоциации – министр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак.

"Сейчас в правительстве готовятся в сотрудничестве с делегацией ЕС в Украине соответствующие секторальные планы имплементации Соглашения об ассоциации. Их на сегодняшний момент планируется около 160 отдельных секторальных планов. Я надеюсь, что до конца этой недели министерства и центральные органы исполнительной власти выполнят те задачи, которые были поставлены перед ними, и внесут на рассмотрение Кабинета министров проекты этих секторальных планов", - сказал Семерак.

Он отметил, что для рассмотрения и их принятия понадобится время, и выразил надежду, что еще действующий состав правительства одобрит эти секторальные планы.

Читайте такжеПервое заседание Совета Украина-ЕС хотят провести в середине декабря"Эти секторальные планы будут служить приближению нашего законодательства к законодательству ЕС во всех сферах, в первую очередь в сферах защиты прав человека, верховенства права... Также я надеюсь, что эти секторальные планы расширят наши экспортные возможности", - отметил Семерак.