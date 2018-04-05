Допрос Савченко на полиграфе отменили

Была проведена только проверка психологического состояния.

В Киевском институте судебных экспертиз завершилась психофизиологическая экспертиза нардепа Надежды Савченко. Сам допрос с применением полиграфа, на проведении которого настаивала прокуратура, не состоялся.

Об этом сообщает "112 Украина". Как стало известно, Савченко не согласилась на допрос, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. В частности, адвокаты нардепа сообщили, что им не позволили ознакомиться с материалами дела, из-за чего они не могли подготовиться к допросу.

В результате этого сегодня было проведено только исследование психологического состояния Савченко, которое длилось около часа в закрытом формате. Допрос, обещает сторона защиты, может быть проведен в следующий раз, когда будут согласованы все процессуальные моменты.

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Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что, по информации источников в парламенте, Надежда Савченко занесла в зал парламента три гранаты и пистолет. Якобы за это депутата вынудили покинуть сессионный зал Рады. Тогда Савченко заявила, что готова рассказать, имела ли при себе боеприпасы "только перед детектором лжи в прямом эфире".

Надежда Савченко является подозреваемой в уголовном производстве. Ей инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.