"Если им не слабо": Савченко предложила допросить ее на полиграфе

Депутат заявляет, что готова публично ответить на все вопросы.

Народный депутат Украины Надежда Савченко в кулуарах ВР предложила СБУ и Генеральной прокуратуре допросить ее на полиграфе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в кулуарах ВР.

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«Предлагаю прокуратуре, СБУ и всем соответствующим органам допросить меня публично на полиграфе - на детекторе лжи, как его еще называют. И услышать публично на всю Украину, на весь мир ответы на все вопросы, если они не боятся, если им не слабо», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о привлечении к ответственности, задержании и аресте внефракционного депутата Савченко.

Луценко в ВР заявил, что "у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко - народный депутат Украины - лично планировала ..., лично давала указания о том, как совершить террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет". Луценко отметил, что у правоохранителей есть неоспоримые доказательства, и сегодня он внесет в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.