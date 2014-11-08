В переговорах о коалиции принимают участие представители 5 партий

Как передает корреспондент УНИАН, в парламент прибыли, в частности кандидаты в народные депутаты от партии «Народный фронт» Вячеслав Кириленко, Дмитрий Тимчук, Виктория Сюмар, председатель избирательного штаба партии «Блок Петра Порошенко» Виталий Ковальчук, кандидаты в народные депутаты от партии «Объединение «Самопомич» Егор Соболев, Семен Семенченко, Анна Гопко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, представитель партии «Батькивщина» Григорий Немыря.

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Как отметил в комментарии журналистам Семенченко, события на востоке Украины «показывают нам, что двигаться нужно быстрее». «Потому что основные вопросы - это вопрос безопасности страны. Мы предварительно фактически все вопросы уже согласовали, подписали стороны. Сегодня главное, чтобы это не затягивалось. Поэтому надеюсь, что мы выйдем с подписанным документом. Там уже практически все согласованно”, - сказал Семенченко.