Литвин считает, что Балоге просто завидуют – он может взять вожжи и погонять

Владимир Литвин, лидер парламентской фракции и блока своего имени, в интервью УНИАН заявил, что по его мнению, на тот момент, когда Президент Виктор Ющенко публично высказывается по какому-либо поводу, уже не имеет никакого значения, “кто ему советует или подсказывает”. “Потому что ответственность ложится собственно на Президента”, - объяснил Литвин.

“У нас, всегда боятся что-то сказать главе государства – и предыдущему, и этому, - добавил политик. - Есть такая поговорка: добрый царь, плохие бояре... Отсюда все эти разговоры о плохом окружении... “

“У нас всегда происходит демонизация людей, которые стоят ближе всех к главе государства. Мне кажется, что так произошло и в этот раз. А скрывается за этой демонизацией самая обычная зависть к тем, кто может взять в руки государственные вожжи и руководить другими, еще иногда и погонять”.

Что касается весьма оживленной переписки, которая в последнее время заменила личные контакты в отношениях Президента и премьера, то, по мнению Литвина, это – признак “холодной войны”.

“Очевидно, что так долго продолжаться не может, потому что это работает во вред государственному организму. Или нужно продемонстрировать замирение и продолжить работу, или разрубить этот гордиев” узел, - предложил свой рецепт политик.

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