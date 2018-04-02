Завтра ВР должна рассмотреть отмену е-декларирования для общественных активистов

Спикер призвал Комитет ВР по вопросам предотвращения коррупции сегодня рассмотреть соответствующий законопроект.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что завтра парламент должен рассмотреть вопрос об отмене е-декларирования для общественных активистов и членов наблюдательных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Спикер ВР отметил, что эти вопросы должны стоять первыми в повестке дня этой недели.

"Учитывая то, что те законопроекты, которые мы рассматривали в предыдущей четверг, уже утратили свою актуальность, аппаратом Верховной Рады Украины был наработан новый законопроект, который состоит из двух частей. Одна - это отмена е-декларирования для общественных деятелей и для иностранцев, которые входят в наблюдательные советы, и второй момент - это декриминализация тех лиц, которые входят в эту категорию, - общественных деятелей и иностранцев, которые входят в наблюдательные советы", - сказал председатель ВР.

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Он отметил, что этот законопроект выверен, и призвал председателей фракций присоединиться к подписанию этого законопроекта.

Кроме того, Парубий призвал Комитет ВР по вопросам предотвращения коррупции собраться сегодня и рассмотреть этот законопроект, а также законопроект, который в пятницу подала "Батькивщина", чтобы завтра ВР могла включить этот вопрос в повестку дня сессии и повестку завтрашнего дня, и уже завтра его рассмотреть.

"Данный законопроект и отменяет е-декларирование, и вводит декриминализацию для той категории лиц, которая мной была определена, - это общественные деятели - антикоррупционеры и также члены наблюдательных советов и иностранцы, которые работают в Украине", - подытожил спикер.

Ранее послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали Верховную Раду Украины отменить требования закона относительно представления электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов государственных компаний.