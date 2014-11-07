Экс-губернатор Донецкой области Тарута и младший брат Клюева стали нардепами новой Рады

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие протоколы были подписаны на сегодняшнем заседании ЦИК.

Таким образом, самовыдвиженец Сергей Клюев признан избранным в ОИО №46, а самовыдвиженец Сергей Тарута - в ОИО №58.

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Ранее сообщалось, что Сергей Тарута победил на выборах Верховной Рады в одномандатном избирательном округе № 58 Донецкой области. Он набрал 60% или 29 тыс. 747 голосов.

Вместе с тем, общественные активисты обнародовали топ-10 одиозных кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, которые являются фигурантами антикоррупционных журналистских расследований. Среди них и бизнесмен Сергей Клюев.