Экс-губернатор Донецкой области Тарута и младший брат Клюева стали нардепами новой Рады
16:42, 07 ноября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия на основании протоколов ОИК признала избранными народными депутатами Украины мажоритарщиков от Донецкой области Сергея Таруту и Сергея Клюева.
Тарута и Клюев признаны избранными народными депутатами / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие протоколы были подписаны на сегодняшнем заседании ЦИК.
Таким образом, самовыдвиженец Сергей Клюев признан избранным в ОИО №46, а самовыдвиженец Сергей Тарута - в ОИО №58.
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Ранее сообщалось, что Сергей Тарута победил на выборах Верховной Рады в одномандатном избирательном округе № 58 Донецкой области. Он набрал 60% или 29 тыс. 747 голосов.
Вместе с тем, общественные активисты обнародовали топ-10 одиозных кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, которые являются фигурантами антикоррупционных журналистских расследований. Среди них и бизнесмен Сергей Клюев.
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