Реестр деклараций на сайте НАПК недоступен для просмотра

В НАПК обещают разобраться с проблемой.

Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, недоступен для просмотра на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, на протяжении дня 2 апреля на сайте НАПК невозможно проверить декларации.

При попытке просмотра на странице появляется надпись: "Произошла техническая ошибка. Попробуйте позже ".

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В то же время в Нацагентстве признают проблему и обещают решить ее.

На вопрос корреспондента УНИАН, в чем причина, руководитель пресс-службы НАПК Богдан Церковняк отметил, что такая проблема существует, и НАПК готовит запрос к администратору реестра деклараций, государственному предприятию "Украинские специальные системы" по поводу неработающего реестра.

Также он добавил, что на минувшей неделе уже были проблемы с заходами в реестр деклараций, но они были связаны с высоким трафиком.

Какая причина неполадок сегодня, в НАПК пока не знают, однако не связывают это с трафиком.