Реестр деклараций на сайте НАПК недоступен для просмотра

17:52, 02 апреля 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, на протяжении дня 2 апреля на сайте НАПК невозможно проверить декларации.

При попытке просмотра на странице появляется надпись: "Произошла техническая ошибка. Попробуйте позже ".

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В то же время в Нацагентстве признают проблему и обещают решить ее.

На вопрос корреспондента УНИАН, в чем причина, руководитель пресс-службы НАПК Богдан Церковняк отметил, что такая проблема существует, и НАПК готовит запрос к администратору реестра деклараций, государственному предприятию "Украинские специальные системы" по поводу неработающего реестра.

Также он добавил, что на минувшей неделе уже были проблемы с заходами в реестр деклараций, но они были связаны с высоким трафиком.

Какая причина неполадок сегодня, в НАПК пока не знают, однако не связывают это с трафиком.

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Теги: #НАПК#е-декларации#НАПК о е-декларировании