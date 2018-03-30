Рыбалка: Ломбардное лобби срывает рассмотрение законопроектов

Он напомнил, что объем ломбардного рынка в Украине оценивается десятками миллиардов гривен из которых государство практически ничего не получает.

Рассмотрение проекта закона о регулировании рынка ломбардов постоянно затягивается усилиями лоббистов, которые защищают тех, кто не желает честно платить налоги.

Об этом в интервью парламентской газете "Голос Украины" сообщил экс-руководитель финансового комитета Верховной Рады, народный депутат Сергей Рыбалка.

"Мы с группой экспертов начали работу над законопроектом еще в марте 2015 года. Мы видели, что влиятельные игроки рынка, которые, как говорят, имеют широкие коррупционные связи в правоохранительных органах, явно тормозят принятие законопроекта. И, думаю, это объясняет тот факт, что этот закон попал на голосование в парламентский зал только через два года. Мало того - он был провален! ", - сказал он.

"Достаточно оснований подозревать, что за провалом проекта стояло это ломбардное лобби", - добавил парламентарий.

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По словам народного депутата, аналогично затягивается рассмотрение того проекта закона, который был подготовлен на замену.

"Мы не остановились - и новый проект, который учел много предложений и критических замечаний, наш финансовый комитет рекомендовал парламенту 5 сентября 2017-го. И что? Ситуация удивительным образом повторяется - его рассмотрение тормозят как только могут, и он до сих пор не попал в сессионный зал ", - рассказал народный депутат.

Он напомнил, что объем ломбардного рынка в Украине оценивается десятками миллиардов гривен из которых государство практически ничего не получает.

При этом простые люди, которые вынуждены нести в эти заведения последнее, остаются без защиты их интересов.