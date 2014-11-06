Эксперты рассказали, почему Порошенко решил отменить особый статус районов Донбасса

Нарушение Минских договоренностей боевиками стало причиной отмены особого статуса для отдельных территорий в Луганской и Донецкой областях.

Такое мнение во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1» выразили командир группы координации и взаимодействия Второго батальона специального назначения Национальной гвардии Украины, кандидат в народные депутаты ("Самопомич") Павел Кишкарь, юрист, заместитель председателя Общественной комиссии по правам человека Станислав Батрин и народный депутат ("УДАР"), кандидат в народные депутаты ("Блок Петра Порошенко") Егор Фирсов.

"То, что этот закон (об особом статусе для отдельных территорий востока - УНИАН) не выполнялся той стороной, оно привело к отмене. И президент это сделал правильно", - сказал Кишкарь.

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Вместе с тем он выразил удивление по поводу того, зачем этот статус территориям предоставлялся. "Ни к чему хорошему эти законы не привели. Они лишь усугубили ситуацию", - сказал Кишкарь.

В свою очередь, Фирсов отметил, что именно из-за нарушения договоренностей противоположной стороной (боевиками - УНИАН), из-за нарушения определенной даты выборов в органы местной власти, которые должны пройти по законам Украины, произошла такая ситуация.

"Сейчас очевидно, что та сторона, которая не желала идти на договоренности при поддержке России, создавала провокации", - отметил Фирсов.

По словам Батрина, "не может быть никаких особых статусов в пределах Украины". "Мы должны вести единую политику, и не нужен никакой закон для урегулирования ситуации на этой территории... Этими законами мы только оправдываем таким образом ситуацию", - сказал юрист.