Боевики 15 раз атаковали военных, ситуация в зоне АТО напряженная – штаб

Об этом сообщается на Facebook-странице пресс-центра АТО.

"Под огонь РСЗО БМ-21 Град попали наши подразделения, которые дислоцируются неподалеку населенных пунктов Горное и Золотое", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики атаковали силы АТО под Березовым на Донетчине, ранен военныйНапряженная ситуация вблизи Дебальцево, Чернухино и Горловки. Ночью боевики неоднократно обстреляли позиции силовиков неподалеку от этих населенных пунктов.

В районе донецкого аэропорта ночь прошла спокойно, но боевики вели артиллерийский обстрел наших позиций в Новокалиново со стороны Авдеевки. В районе населенного пункта Пески действует снайпер боевиков, принимаются меры для его нейтрализации.

На определенном участке трассы Бахмутка обстановка контролируется силами АТО, ночью боевики обстреляли блокпост в районе населенного пункта Крымское, по артиллерии - Ольхово.

На юге Донецкой области обстановка подконтрольна силам АТО, из-за сложных погодных условий пролетов БПЛА боевиков не было, отметили в штабе.