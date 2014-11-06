Боевики 15 раз атаковали военных, ситуация в зоне АТО напряженная – штаб
Обстановка в зоне АТО остается сложной. Ночью боевики 15 раз обстреляли украинские позиции в различных районах на востоке Украины.
Об этом сообщается на Facebook-странице пресс-центра АТО.
"Под огонь РСЗО БМ-21 Град попали наши подразделения, которые дислоцируются неподалеку населенных пунктов Горное и Золотое", - говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики атаковали силы АТО под Березовым на Донетчине, ранен военныйНапряженная ситуация вблизи Дебальцево, Чернухино и Горловки. Ночью боевики неоднократно обстреляли позиции силовиков неподалеку от этих населенных пунктов.
В районе донецкого аэропорта ночь прошла спокойно, но боевики вели артиллерийский обстрел наших позиций в Новокалиново со стороны Авдеевки. В районе населенного пункта Пески действует снайпер боевиков, принимаются меры для его нейтрализации.
На определенном участке трассы Бахмутка обстановка контролируется силами АТО, ночью боевики обстреляли блокпост в районе населенного пункта Крымское, по артиллерии - Ольхово.
На юге Донецкой области обстановка подконтрольна силам АТО, из-за сложных погодных условий пролетов БПЛА боевиков не было, отметили в штабе.