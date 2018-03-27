Луценко подтвердил следствие в отношении главы САП Холодницкого
02:35, 27 марта 2018Политика
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Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении главы Антикоррупцтонной прокуратуры.
Он отметил, что больше информации обнародовать пока не может / УНИАН
Генпрокурор Юрий Луценко в эфире ICTV заявил о проведении следственные действий в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.
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"Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным Антикоррупционный бюро проводила следственные действия, касающиеся, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого", – сообщил генпрокурор.
Он отметил, что больше информации обнародовать пока не может.
«Только после допросов, экспертиз я смогу сказать, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, которое было установлено в кабинете Холодницкого», - сообщил Луценко.
Как сообщал УНИАН, ранее ряд СМИ писали о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницького. 22 марта, Холодницкий сообщил, что нашел у себя в офисе 6 марта похожий на прослушивающий прибор, но не знает, кому он принадлежит.
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