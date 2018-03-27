Луценко подтвердил следствие в отношении главы САП Холодницкого

Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении главы Антикоррупцтонной прокуратуры.

Генпрокурор Юрий Луценко в эфире ICTV заявил о проведении следственные действий в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

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"Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным Антикоррупционный бюро проводила следственные действия, касающиеся, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого", – сообщил генпрокурор.

Он отметил, что больше информации обнародовать пока не может.

«Только после допросов, экспертиз я смогу сказать, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, которое было установлено в кабинете Холодницкого», - сообщил Луценко.