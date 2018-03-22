Холодницкий о сделанных в его офисе записях: могут быть спекуляции с теми или иными словами

Холодницкий не слышал записи, но не исключает, что "могут быть спекуляции с теми или другими словами".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что не слышал записей, сделанных в его офисе аппаратом, похожим на прослушивающий прибор. Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в четверг в Брюсселе украинским журналистам.

«Записи я еще не слышал. Но это мой кабинет, и я знаю, что там происходит. Я не исключаю, что могут быть спекуляции с теми или другими словами, ведь, если выдернуть слово из контекста, потом будут рассказы о том, чего не было. Поэтому увидим. Я готов нести ответственность за все свои действия и поступки», - заявил Холодницкий.

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При этом он подчеркнул, что несет ответственность за свои действия каждый день, подписывая подозрения. «Напомню, мои личные подписи стоят под многими подозрениями очень известным и влиятельным людям. И многие из них обрадовался бы, если бы Холодницького не стало на этой должности. Будет ли это хорошо для страны, будет ли это хорошо для следствия – время покажет. Но ни о какой отставке речь не идет. Чтобы не было инсинуаций, что есть пленки, и он уходит в отставку - не будет этого. Если есть моменты, которые заслуживают ответственность, будем исследовать и разбираться. Но на давление я не поддамся», - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд СМИ писали о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницького.

21 марта директор НАБУ Артем Сытник назвал «провокационными статьями безответственных журналистов» соответствующие публикации. «Журналисты пишут информацию, которая не подтверждена ни одним официальным источником. Как я могу это комментировать? Как я могу комментировать, когда некоторые журналисты – им, возможно, необходимо пройти экспертизу... Поэтому комментировать это не совсем уместно... Сейчас складывается такая ситуация, когда подталкивают к определенным комментариям. Эти определенные провокационные статьи и заявления некоторых безответственных журналистов я не имею ни возможности, ни морального права комментировать», - подчеркнул Сытник.

Также он заявил, что не допустит какого-либо контроля над деятельностью НАБУ и САП.

Сегодня, 22 марта, Холодницкий сообщил, что нашел у себя в офисе 6 марта похожий на прослушивающий прибор, но не знает, кому он принадлежит.