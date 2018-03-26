Украина объяснит международным партнерам ситуацию с Савченко - вице-премьер

Чиновница убеждена, что эта ситуация негативно на Украину не повлияет.

Украина объяснит международным партнерам ситуацию с решением суда об аресте народного депутата Надежды Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Для нас очень важно, чтобы шло в соответствии с верховенством права следствие, и если процесс будет понятным и соответствующим праву, то, я думаю, что никаким отрицательным образом эта ситуация не повлияет на Украину", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Думаю, что сейчас понадобится немного времени объяснять активно нашим партнерам, что же на самом деле произошло, и то, какие показания были предоставлены Генеральной прокуратурой для того, чтобы такое решение относительно и предоставления разрешения на снятие неприкосновенности, и привлечение к ответственности, и на арест было принято Верховной Радой. И мы видим, что решение суда - также его надо просто прокоммуницировать. Если ты будешь молчать, то тебя никто не услышит", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток, до 20 мая, без альтернативы внесения залога.