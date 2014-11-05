В Запорожском горсовете сразу после ликвидации Партии регионов создали ее «наследника»

Как передает корреспондент УНИАН, заявление о том, что фракция ПР прекратила свое существование в Запорожском горсовете сегодня на заседании очередной 51 сессии Запорожского горсовета озвучил депутат Павел Михайлик.

По его словам, соответствующее решение членами фракции ПР было принято 4 ноября.

Вместо фракции ПР в Запорожском горсовете, по данным Михайлика, сформирована депутатская группа под названием «Мир и развитие», в состав которой вошел 31 депутат.

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Кто именно из депутатов Запорожского горсовета вошел в новую депутатскую группу Михайлик не уточнил, но отметил, что группа формируется не по политической принадлежности.

«Группа открыта для представителей всех политических сил горсовета», - констатировал Михайлик.