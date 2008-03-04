Партия регионов зацепилась за «парламент»

Партия регионов настаивает, что всеукраинский референдум должен предшествовать присоединению Украины к ПДЧ и вступлению страны в НАТО.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов).

“Вчера мы не подписали Протокол взаимопонимания именно потому, что в компромиссном проекте постановления относительно НАТО предусматривалось, что решение об обретении членства в Альянсе будет принимать парламент после референдума”, - объяснил Ю.МИРОШНИЧЕНКО позицию фракции Партии регионов.

По его словам, фракция настаивает на исключении слова “парламент” из текста проекта постановления. “По юридической процедуре парламент принимает решение на этапе ратификации соглашения. Может произойти так, что сначала Украина без проведения референдума присоединится к ПДЧ, потом подпишет соглашение о вступлении в НАТО, потом будет проведен референдум и только после этого в парламенте будет рассматриваться вопрос о ратификации соглашения. Чтобы этого не случилось, мы настаиваем на исключении слова “парламент” из проекта постановления”, - сказал депутат.

“Референдум должен предшествовать присоединению Украины к ПДЧ и вступлению страны в НАТО”, - подчеркнул Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с 25 февраля в парламенте работает рабочая группа, которая должна подготовить Протокол взаимопонимания, подписание которого может завершить блокирование работы парламента представителями оппозиции.