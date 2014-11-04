Боевики "ЛНР" пообещали арестовывать и насиловать женщин за поход в кафе
19:47, 04 ноября 2014Политика
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Боевики "ЛНР" публично заявили, что женщины, обнаруженные в заведениях общественного питания, будут арестованы.
REUTERS
Об этом они заявили во время "суда", по итогам которого приговорили человека к расстрелу, в конце октября.
"Если я завтра увижу в кафе, в кабаке хоть одну барышню, она будет арестована", - заявил боевик.
Читайте такжеБоевики запретили врачам выезжать за пределы Донецка"Все кабаки забиты женским населением, все ночные клубы - то есть, у нас что, женское население сплошная проституция или что?", - спросил он.
"Насиловать их надо", - ответил один из его товарищей.
"Есть доля правды и в этом", - отреагировал боевик. - "Хочешь остаться честной и преданной своему мужу - сиди дома и вышивай крестиком", - добавил он.
Женщины должны вспомнить, что "они русские", заявил боевик.
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