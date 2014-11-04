Боевики "ЛНР" пообещали арестовывать и насиловать женщин за поход в кафе

Об этом они заявили во время "суда", по итогам которого приговорили человека к расстрелу, в конце октября.

"Если я завтра увижу в кафе, в кабаке хоть одну барышню, она будет арестована", - заявил боевик.

Читайте такжеБоевики запретили врачам выезжать за пределы Донецка"Все кабаки забиты женским населением, все ночные клубы - то есть, у нас что, женское население сплошная проституция или что?", - спросил он.

"Насиловать их надо", - ответил один из его товарищей.

"Есть доля правды и в этом", - отреагировал боевик. - "Хочешь остаться честной и преданной своему мужу - сиди дома и вышивай крестиком", - добавил он.

Женщины должны вспомнить, что "они русские", заявил боевик.