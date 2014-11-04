"ДНР" подвела математика: результаты псевдовыборов оказались "нарисованными"

Об этом сообщают блогеры и журналисты, обратившие внимание на подозрительную точность пропорций количества отданных голосов за каждого кандидата, а также испорченных бюллетеней.

Подозрительность заключается в том, что при переводе количества голосов в проценты и обратно не появляется погрешность вследствие округления, что свидетельствует о том, что не проценты высчитывали по количеству голосов, а количество голосов подгоняли под готовые проценты .

Так, по данным опубликованного сепаратистами "протокола", всего в голосовании вроде приняли участие 1 012 682 человека, при этом 43 039 бюллетеней признаны недействительными. Это - практически ровно 4,25%. При обратном переводе (умножив количество избирателей (1 012 682) на процент испорченных бюллетеней (0,0425) получим 43 038,985, то есть очень близкую к исходной цифре.

Так же точно определяются и пропорции между голосами, "отданными" за трех кандидатов в вожаки "ДНР": Захарченко - 765 340, Кофман - 111 024, Сивоконенко - 93 280, всего - 969 644.

Читайте такжеГенсек ООН назвал псевдовыбори на Донбассе "неуместными и контрпродуктивными"Если взять сумму этих голосов (969 644) за 100% и высчитать процент каждого, то после округления получим 78,93% в Захарченко, 11,45% в Кофмана, 9,62% у Сивоконенко. При обратном переводе эти округленные проценты также дают точность до одного голоса.

Для сравнения - если обработать тем же методом результаты голосования на одномандатном избирательном округе №12 в Винницкой области, где победил Алексей Порошенко, то картина будет совсем другой. Порошенко получил 62 359 голосов, что составило 64,04% процента.

Если поделить количество голосов за Порошенко (62359) на общее количество избирателей, которые голосовали в округе (97372), то получим 0,64042024401265..., что при округлении до сотых процента даст 64,04% голосов. При обратном переводе, если 97 372 умножить на 0,6404, то получится 62357,0288, а не 62359. Погрешность составила два человека.

Читайте такжеМВД установило личности иностранных "наблюдателей" на псевдовыборах (список)Т.е. погрешность обратного перевода при общем количестве избирателей около ста тысяч составила два голоса. При количестве избирателей свыше миллиона эта погрешность должна быть в десять раз больше. Случайное совпадение таких результатов практически невозможно.

Примечательно, что результаты в процентах, приведенные ЦИК боевиков, существенно отличаются от приведенных ими же абсолютных цифр голосования. Сепаратисты сообщили, что Захарченко набрал 77,51%, Кофман 10,03%, Сивоконенко 8,21% и 4,25% составили недействительные бюллетени, тогда как из цифр в протоколе следует, что они набрали или 78,93%, 11,45% и 9,62% от количества голосов без недействительных бюллетеней и 75,58%, 10,96%, 9,21% с недействительными бюллетенями.