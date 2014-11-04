Порошенко надеется, что СНБО и Рада отменят закон об особом статусе Донбасса

Об этом он написал в Твиттере.

«Я убежден, что СНБО и Верховная Рада поддержат наше решение отменить закон об особом местном самоуправлении», - отметил глава государства.

Перед этим президент на своей странице в Твиттере написал: «Украина была, есть и остается твердым сторонником мира».

Украина была, есть и остается твердым сторонником мира. - Петр Порошенко (@poroshenko) November 4, 2014

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент подписал Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Документом определяется временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Особый порядок на указанных территориях вводится законом временно, на три года, со дня вступления в силу.

Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных этим документом.

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Управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления согласно Конституции и законов Украины. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских глав в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначаются на 7 декабря 2014 года.

2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов "народных советов" «ЛНР» и «ДНР».

Официальный Киев, ЕС и США осудили проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» и не намерены признавать их итоги.

Россия же считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября отвечают Минским договоренностям.