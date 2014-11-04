В МВД рассказали об увольнениях в главном управлении и анонсировали люстрацию в регионах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел Николай Величкович.

"В течение ноября-декабря, до конца года идет процесс люстрации по центральному аппарату, со следующего года этот процесс начнется в территориальных подразделениях. Мы понимаем резонансность и необходимость этого процесса в обществе, и МВД начало его с себя, с центрального аппарата", - сказал он, отметив, что сейчас с должностей главного управления МВД уволен 91 человек.

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Как сообщал УНИАН, 15 октября вступил в силу Закон «Об очищении власти» (о люстрации).

Закон определяет правовые и организационные принципы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».