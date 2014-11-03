Из-за люстрации своих должностей лишились уже почти 350 чиновников
11:49, 03 ноября 2014Политика
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Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения закона Украины "Об очищении власти", увеличился до 347 уволенных чиновников.
В люстрационном реестре были обнародованы фамилии 317 чиновников / УНИАН
Об этом сообщает ТВі с ссылкой на Министерство юстиции.
По состоянию на 31 октября в люстрационном реестре были обнародованы фамилии 317 уволенных чиновников.
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Напомним: в Украине 16 октября этого года вступил в силу закон "Об очищении власти". Люстрационный закон предусматривает норму, согласно которой лица, которые занимали руководящие должности во время режима президентства Виктора Януковича и находились на этих должностях в течение 1 года, должны быть уволены с занимаемых должностей в течение 10 дней после вступления в силу этого закона.
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