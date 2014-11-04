СНБО подтверждает данные о ракетных тягачах на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

По его словам, на эти территории продолжается переброска различных видов военной техники через неконтролируемые Украиной пограничные участки с РФ.

Читайте такжеОчередной гумконвой из России пересек украинскую границу - СМИВ частности, как отметил Лысенко, по оперативным данным, в районе населенного пункта Безымянное замечены три тягача, которые, вероятно, перевозят тактические ракетные комплексы, имеющие дальний радиус действия.

Также Лысенко отметил, что боевики на востоке в последнее время прибегают к тактике запугивания украинских военных путем выдвижения ультиматумов и параллельным обстрелом позиций сил АТО с целью заставить их оставить свои позиции.

Читайте такжеБоевики из "Града" обстреляли Горное на ЛуганщинеКак сообщил Лысенко, вчера дважды из "Градов" были обстреляны украинские позиции у населенного пункта Крымское и Горное Попаснянского района Луганской области. Говоря о ситуации на 31-м блокпосту возле н.п. Фрунзе, секретарь СНБО сообщил, что на нем состоялась ротация сил и сейчас блокпост контролируют усиленные подразделения ВСУ.

Вместе с тем Лысенко проинформировал, что вчера террористы четыре раза обстреливали из гранатометов, минометов и стрелкового оружия украинских военных, которые удерживают Донецкой аэропорт.

Напомним, в субботу, 1 ноября, на контролируемой боевиками территории Донецкой области было зафиксировано передвижение большой колонны военной техники.