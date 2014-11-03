Бойцы 31-го блокпоста получили от боевиков ультиматум с требованием сдать оружие – волонтер

Об этом сообщил волонтер Алексей Мочанов, который имеет связь со старшим офицером блокпоста, передает Радио «Свобода».

«В 7.30 местный таксист под белым флагом привез на 31-й блокпост ультиматум... Срок действия ультиматума не обозначен, почти сразу «предупредительно» положили пять мин. Сейчас тихо, все уже все знают, принимают решение», – написал Мочанов.

Читайте такжеРоссия и боевики создали 4 новые группировки из 25 тысяч человек и мощной техники«Паники и истерики никакой... Что «придет сверху» – пока неизвестно. Что прилетит «с юга» – понятно и известно наверняка. Ждем решения. Ждать точно недолго. Держим за ребят кулаки», – добавил волонтер.

31-й блокпост оказался на первой линии огня в районе «Бахмутки» после того, как в результате почти полного окружения вынужденно отошли с позиций бойцы 32-го блокпоста.

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Официальных комментариев по поводу ситуации на 31-ом блокпосту сейчас нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью боевики вели огонь по позициям сил АТО, обеспечивающим поддержку блокпостов на трассе «Бахмутка». Огонь велся из стрелкового оружия, зенитных установок ЗУ-23-2 и минометов.